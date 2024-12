Camarda col Milan Futuro, oltre un mese dopo. Il baby talento poi tornerà da Fonseca

Dopo oltre un mese si rivede Francesco Camarda con il Milan Futuro. L'attaccante è stato schierato dal primo minuto dal tecnico Daniele Bonera per la partita contro il Gubbio. È molto probabile, comunque, che da domani torni a disposizione di Fonseca per la sfida di mercoledì in Champions League contro lo Stella Rossa.

Classe 2008, Camarda è all'ottava presenza in Serie C. Fin qui solo un gol segnato, ma comunque storico poiché il primo della storia del Milan Futuro in campionato.