Domenica il Milan Futuro ospita il Legnago: la designazione arbitrale

Anche il Milan Futuro torna in campo nel weekend. Dopo aver saltato la gara in programma lo scorso fine settimana contro il Pescara, per via dei tanti calciatori convocati in Nazionale, i rossoneri di mister Daniele Bonera scenderanno in campo domenica alle 17.30 al "Felice Chinetti" di Solbiate Arno per la sfida contro il Legango Salus. Una partita da vincere per la squadra under 23 che sfiderà il fanalino di coda del Girone B di Serie C. Oggi l'AIA ha reso note le designazioni per la decima giornata.

La squadra arbitrale di Milan Futuro-Legnago Salus:

Arbitro: Gauzolino (Torino)

Assistenti: Fratello (Latina) - Della Mea (Udine)

IV Uomo: Frasynyak (Gallarate)