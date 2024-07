Ibrahimovic: "Chi è nel Milan Futuro deve essere in concorrenza con chi gioca in Prima Squadra"

vedi letture

Dalla sala conferenze del Centro Sportivo di Milanello ha preso la parola Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor rossonero, per presentare il Milan Futuro, la squadra U23 del Diavolo che disputerà il campionato di Serie C, nel girone B, a partire da questa stagione. Oggi Ibra ha accompagnato Daniele Bonera, allenatore della formazione U23, e ha presentato e illustrato gli obiettivi del progetto davanti ai giornalisti. Di seguito ecco alcune delle sue dichiarazioni.

L'attaccante della Prima Squadra verrà preso anche in ottica Milan Futuro? "Camarda ha già fatto allenamenti con noi. Il Milan Futuro sarà molto vicino alla Prima Squadra, toccheranno sempre la Prima Squadra. Per questo dicono che saranno un'unica squadra, ma comunque divisi. Saranno però sempre vicini. Se Camarda poi è pronto per la Prima Squadra secondo Fonseca allora giocherà lì. Adesso mancherà un numero 9 in Prima Squadra, poi quando arriverà il numero 9 allora Camarda sarà in concorrenza con questo. Si tratta sempre di concorrenza, chi è nel Milan Futuro devono avere la mentalità per essere in concorrenza con chi gioca in Prima Squadra. Poi c'è la realtà, ma la mentalità deve essere questa".