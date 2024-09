Il match winner di Rimini-Milan Futuro elogia comunque i ragazzi di Bonera

vedi letture

Iacopo Cernigoi, attaccante del Rimini, è stato l'autore del gol che ha regalato ai romagnoli la vittoria contro il Milan Futuro. Attraverso le colonne di NewsRimini arrivano le parole dell'ex Lucchese nel post partita

“Sono contento perché finalmente è arrivato il gol sotto la curva, non ho dovuto fare cento metri (scherza, ndr). A parte gli scherzi, sono contento della prestazione della squadra: finalmente abbiamo mostrato maturità, compattezza e probabilmente abbiamo vinto contro la squadra a mio parere più forte del campionato a livello tecnico, però abbiamo saputo soffrire tutti insieme, quindi abbiamo fatto una grande partita e voglio fare i complimenti ai ragazzi, alla squadra”.

Ci voleva la vittoria, la prima stagionale per i romagnoli, e ci volevano anche i due gol per Cernigoi, dopo aver vissuto un’estate sul piede di partenza: “Danno tantissima fiducia a tutta la squadra, al gruppo, perché, come ho detto la settimana scorsa, pareggiare le partite che devi vincere e perdere quelle che devi pareggiare fa rabbia. Non meritavamo i punti che avevamo in classifica dopo le prestazioni che abbiamo fatto, quindi dà tanto morale questa vittoria. Dobbiamo continuare a lavorare così, come stiamo facendo, forte, tutti insieme uniti, e poi vedremo dove riusciremo ad arrivare”.