Legnago Salus-Milan Futuro, le ufficiali: titolari Vos e Omoregbe

vedi letture

Il Milan Futuro oggi si gioca una fetta importante della sua stagione, giocando in casa del Legnago Salus, ultimo in classifica e a soli tre punti di distanza dai rossoneri terzultimi. In questa occasione ci sarà anche l'esordio del nuovo tecnico Massimo Oddo che ha sostituito a inizio settimana Daniele Bonera. La gara comincerà alle ore 15. Di seguito le formazioni ufficiali:

LEGNAGO SALUS (4-3-1-2): Perucchini; Zanetti, Tanco, Noce, Ruggeri; Leoncini, Bombagi, Muteba; Diaby; Basso Ricci, Svidercoschi. A disp.: Rigon, Berto, Koblar, Dore, Morello, Casarotti, Spalluto, Peschetola, Banse, Tonica, Ballan, Vitale, Franzolini. All. Bagatti

MILAN (4-3-3): Raveyre; Quirini, Minotti, Camporese, Bozzolan; Vos, Branca; Omoregbe, Sia, Fall; Magrassi. A disp.: Nava, Colzani, Hodzic, Malaspina, Alesi, D'Alessio, Magni, Paloschi, Turco, Zukic. All.: Oddo