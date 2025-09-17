Milan Futuro-Leon (2-2): pareggio ospite con Bonseri
79' | GOL DEL LEON! Ha segnato il capitano Bonseri, che da rapinatore d'aria è riuscito a deviare in rete la conclusione di un compagno.
76' | Occasione Milan con Ibrahimovic. Il 20 rossonero non è però riuscito a spingere in rete, di testa, il cross interessante di Cappelletti.
73' | Il Leon spinge alla ricerca del pareggio
71' | Cambio nel Milan: fuori Sia, dentro Cappelletti.
66' | Leon vicino al pareggio con una doppia occasione, bravo Bouyer a negarlo.
65' | Ammonito Zukic di Milan Futuro.
64' | Cambio nel Leon: fuori El Kadiri, dentro Comelli
64' | GOL DEL LEON! Gli ospiti hanno accorciato le distanze grazie alla rete di Davighi.
62' | GOOOOOOOOOOOL DEEEEEEL MIILAAAAAAAAN! Ha segnato per Milan Futuro Cheveyo Balentien. Grande assist di Ibrahimovic.
61' | Triplo cambio nel Milan: fuori Hodzic, Perina e Chaka Traoré, dentro Branca, Magrassi e Ibrahimovic.
59' | Doppio cambio nel Leon: fuori Pelle e Mascheroni, dentro Recino e Zappa.
58' | Leon pericoloso con Bonseri. Il capitano ospite, dopo una buona azione personale, ha però malamente sprecato la palla del possibile pareggio a tu per tu con Bouyer.
53' | Ancora Milan, questa vola con Sia. Il 10 rossonero è riuscito a girarsi in un fazzoletto e calciare, ma Generali, attento, è riuscito a sventare ogni pericolo.
52' | Occasione Milan con Balentien. Bravo il 7 del Milan a smarcarsi e mettersi nelle condizioni di lasciar partire una conclusione dal limite dell'aria. La palla, però, si è spenta di poco al lato del palo.
47' | Annullata la rete del raddoppio del Milan Futuro di Sala per fuorigioco.
45' | Si riparte!
------
45' | Fine primo a tempo a Solbiate. Milan Futuro all'intervallo in vantaggio grazie alla rete di Perina.
43' | Ancora Leon pericolo. Questa volta a provarci è stato in girata Bonseri, ma la conclusione del 9 avversario non ha impensierito più di tanto Bouyer.
40' | Occasione Leon. In una mischia dopo un calcio d'angolo il numero 10 avversario, Pelle, ha spedito alta sopra la traversa di Bouyer la palla del possibile pareggio.
38' | Ammonito il numero 4 di Milan Futuro Sala per un fallo tattico sul 3 del Leon.
30' | Leon in pressing da una manciata di minuti. In uno degli assalti ospiti decisivo Dutu che è riuscito a spazzare un traversone pericolosissimo arrivato dentro l'area piccola di Bouyer.
22' | GOOOOOOL DEEEEEEL MILAAAAAAN! Rossoneri in vantaggio grazie alla rete di Gioele Perina. Il merito va comunque dato a Chaka Traoré, autore dell'assist.
15' | Ancora Leon pericoloso. Questa volta bell'azione manovrata della formazione ospite, che è riuscita ad arrivare alla conclusa con El Kadiri. Anche in questo caso buona la copertura del difensore del Milan.
14' | Occasione Leon. In una mischia, dopo un calcio piazzato, un giocatore della formazione ospite è riuscito a calciare in porta trovando però la deviazione decisiva in calcio d'angolo di un difensore del Milan.
10' | Buona azione personale di Chaka Traoré, che entrato nell'aria di rigore avversaria ha perso un tempo di gioco portandosi la palla fuori in rimessa dal fondo.
4' | Leon si è affacciato per la prima volta dalle parti di Bouyer, con il numero 5, Manuzzi, che dalla lunga distanza ha impegnato (senza troppo problemi) il numero 1 del Milan.
1' | Si parte al Chinetti di Solbiate Arno.
------
Dopo la vittoria in rimonta contro il Pavia il Milan Futuro di Massimo Oddo ospita al Chinetti di Solbiate Arno l'AC Leon per il recupero della prima giornata del Girone B di Serie D. Vincere permetterebbe all'U23 di andare a punteggio pieno a prepararsi nel migliore dei modi alla romantica e suggestiva sfida in programma domenica contro il Chievo Verona di Sergio Pellissier.
Ore 14.20 - Le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Leon
MILAN FUTURO (4-2-3-1): Bouyer; Zukic, Vladimirov, Dutu, Perera; Hodzic, Sala; Traoré, Sia, Balentien; Perina. A disposizione. Longoni, Karaca, Cappelletti, Mercogliano, Branca, Geroli, Magrassi, Domnitei, Ibrahimovic. All. Massimo Oddo
LEON: Generali, Eossi, Manuzzi, Davighi, Ferre, Bonseri, Pelle, Guardino, Mascherioni, Gervasoni, El Kadiri. A disposizione. Forest, Zappa, Brambilla, Comelli, Prandini, Bonora, Fiorin, Galimberti, Recino. All. Matteo Vullo
