Nkunku segue le orme di Pulisic: a Udine possono giocare insieme

vedi letture

Nkunku e Pulisic condividono molto di più di quanto si possa pensare, a partire dal nome (Chris) e dall'altezza (177 centimetri). Ma i punti in comune tra il calciatore francese e quello statunitense sono più di quanti si possa pensare ed è per questo che ci si augura che l'ultimo arrivato possa seguire le orme del numero 11 americano che al Milan, nelle ultime due stagioni, ha rivitalizzato una carriera che si era fermata su un binario apparentemente morto. E presto potremo vederli anche insieme dall'inizio.

Le orme

Questa mattina la Gazzetta dello Sport riferisce i tanti punti di contatto esistenti tra Nkunku e Pulisic. Entrambi hanno vissuto un percorso davvero simile. Partiti dalle rispettive case abbastanza giovani, entrambi si sono affermati in Germania: l'americano al Borussia Dortmund e il transalpino al RB Lipsia. Tutti e due poi sono stati ceduti a peso d'oro al Chelsea, curiosamente allo stesso prezzo: 65 milioni di euro. A Londra tra alti e bassi, si sono ritrovati tagliati fuori dopo qualche stagione, anche condizionata dagli infortuni, ed è stato il Milan a dare loro una seconda chance alla metà del prezzo o anche meno. Pulisic la sta sfruttando, Nkunku è quello che ha intenzione di fare da quest'anno.

Insieme

Nella vittoria contro il Bologna sono partiti dalla panchina, per motivi diversi, e li abbiamo visti insieme nei minuti finali in campo. L'impatto di Nkunku è stato buonissimo: meno di un minuto per conquistarsi i due rigori in un'azione che poi sono stati inspiegabilmente tolti dal Var. In generale, al netto della condizione ancora non ottimale, il francese ha dimostrato di essere molto presente e tecnicamente assolutamente pronto. Per questa ragione Massimiliano Allegri, che sarà squalificato, potrebbe decidere di schierarli in coppia dall'inizio già sabato sera a Udine. Rafael Leao è ancora infortunato, Santi Gimenez in preda a una crisi esistenziale a cui bisognerà porre rimedio. Pulisic-Nkunku può essere la coppia d'attacco rossonera, diversa dal solito e che non dà punti di riferimento. Quando tornerà anche Rafa, le cose potrebbero addirittura farsi più interessanti con la possibilità di un 3-4-3 o 3-4-1-2 sullo sfondo. Ma è ancora presto per pensarci.