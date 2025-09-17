Cassano: "Il Milan ha come minimo 18 giocatori buoni, escluso Modric che fa uno sport diverso"
Nel corso del consueto appuntamento con Viva El Futbol, programma in onda sulla nota piattaforma streaming Twitch, l'ex calciatore Antonio Cassano ha parlato del Milan dopo l'importante vittoria di domenica sul Bologna:
"Il Milan ha come minimo 18 giocatori buoni, escluso Modric che fa uno sport diverso. C'ha 18 giocatori che può giocare tranquillamente, perché tu hai, ad oggi, Leao, Pulisic, De Winter, Athekame, Jashari. Hai 7, 8 giocatori forti per fare una volta a settimana. L'abbiamo visto l'anno scorso, che per fare una volta a settimana ha vinto lo scudetto quello di Napoli, e lui la rosa era ancora più ristretta".
