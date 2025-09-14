Cardinale, chi l'ha visto? Gimenez sfrutti l'occasione. In arrivo le risposte...

Archiviata la sosta delle Nazionali, per il Milan torna il Campionato e inizierà il momento delle risposte. Il calendario prima della prossima pausa non è per niente facile: Bologna stasera, trasferta di Udine sabato, poi Napoli in casa e Juventus in trasferta. Gare che, a proposito di risposte, ci diranno molto sulle reali possibilità di questa squadra in Campionato. Archiviato anche il calciomercato con qualche delusione finale, ora Massimiliano Allegri è chiamato a fare la differenza sul campo.

Non ha in mano la rosa più forte del torneo, ma ha a disposizione le risorse per raggiungere un posto per la prossima Champions League. A oggi, con Inter, Napoli e Juventus, l'insidia è rappresentata dalla Roma di Gasperini che ha iniziato bene la stagione. Le altre non sembrano particolarmente pericolose per i primi 4 posti.

L'assenza di Leao, più lunga del previsto, è pesantissima per Allegri: lo abbiamo visto negli ultimi anni, c'è un Milan col portoghese e un Milan senza il portoghese. A maggior ragione considerato il ritardo di condizione di Nkunku e il fatto che Pulisic e Gimenez arrivino dagli impegni con le rispettive Nazionali. L'americano è comunque sempre una certezza, mentre per tanti il messicano è un punto di domanda.

Santi ora deve resettare l'estate travagliata (a causa della gestione discutibile da parte della dirigenza) e tornare a fare gol, cosa che gli è riuscita da subentrante in settimana col Messico. Deve sfruttare le occasioni che gli si presenteranno, come quella di questa sera appunto. Sta a lui far cambiare idea ad Allegri, che lo aveva messo sulla lista dei partenti già da giugno.

La settimana è stata movimentata dalle voci su una possibile cessione del Club da parte di Cardinale. La sensazione è che qualcosa possa davvero accadere nei prossimi mesi. Sarebbe l'unica parziale spiegazione al silenzio, comunque ingiustificabile, del Proprietario del Milan. Assente da una vita dalle scene rossonere. Come ha potuto non dire nulla al termine della scorsa sciagurata stagione? Come ha potuto non esprimersi neanche all'inizio di questa? Nemmeno 2 righe affidate all'Ansa? Nemmeno sul nuovo allenatore? O forse dovremmo dire sui nuovi, visto che anche per Conceicao non ci fu nemmeno un benvenuto di facciata. Il classico silenzio assordante. Ulteriore prova, semmai ce ne fosse bisogno, della totale inadeguatezza al ruolo. E per lui, in positivo, non parlano nemmeno i fatti, che poi sono la cosa più importante. Purtroppo...