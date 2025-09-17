Il Milan in prestito: assist di Morata, Terracciano inamovibile

Il Milan, nell'ultima sessione estiva, ha mandato diversi giocatori in prestito, non solo giovani del vivaio rossonero. In totale, a oggi, sono dodici i giocatori trasferiti da un'altra parte a titolo temporaneo, indipendentemente se il loro status è poi regolato da un prestito secco, da un diritto o da un obbligo di riscatto. Il borsino dei giocatori rossoneri in prestito (ordine alfabetico).

ISMAEL BENNACER (Dinamo Zagabria)

La Dinamo Zagabria ha perso in casa clamorosamente per 2-1 contro l'Hrvatski Nogometni Klub Gorica. Assente Bennacer che deve recuperare la condizione fisica migliore: neanche in panchina.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni

Presenze: 0

Reti: 0

Assist: 0

WARREN BONDO (Cremonese)

Seconda titolarità consecutiva per Bondo nel pareggio di lunedì pomeriggio per 0-0 contro l'Hellas Verona: in campo 59 minuti complessivi.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 4

Reti: 0

Assist: 0

FRANCESCO CAMARDA (Lecce)

Ingresso nei minuti finali della sconfitta del Lecce sul campo dell'Atalanta per 4-1. Il baby attaccante ha giocato 19 minuti più recupero: aveva saltato la sosta con l'under 21 per via del colpo alla testa subito nella partita contro il Milan.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto e controriscatto

Presenze: 4

Reti: 0

Assist: 0

SAMUEL CHUKWUEZE (Fulham)

Troppi pochi allenamenti perché Chukwueze fosse convocato dal Fulham in occasione della gara contro il Leeds United, vinta per 1-0 nel finale. Esordio e panchina rimandati.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 24 milioni

Presenze: 0

Reti: 0

Assist: 0

LORENZO COLOMBO (Genoa)

In campo da titolare e per 81 minuti nel pareggio tra Como e Genoa del Monday Night. Dopo 4 presenze, l'attaccante cresciuto nel Milan deve ancora trovare il suo primo gol in rossoblù.

Stato trasferimento: prestito con obbliggo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni

Presenze: 4

Reti: 0

Assist: 0

CHRISTIAN COMOTTO (Spezia)

Dopo tre presenze su tre nelle precedenti partite, nel big match contro l'Empoli terminato 1-1, Comotto è rimasto seduto in panchina per tutta la durata della gara.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 3

Reti: 0

Assist: 0

ALEJANDRO JIMENEZ (Bournemouth)

Esordio con il Bournemouth nei tre minuti finali della gara che di Premier League che le Cherries hanno vinto in casa 2-1 contro il Brighton: tre minuti più recupero per lo spagnolo.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni dopo 18 presenze da titolare in Premier

Presenze: 1

Reti: 0

Assist: 0

ALVARO MORATA (Como)

Prima gara da titolare e primo assist con la maglia del Como nel pareggio per 1-1 contro il Genoa. Per lui 65 minuti in campo.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni

Presenze: 4

Reti: 0

Assist: 1

YUNUS MUSAH (Atalanta)

Esordio in nerazzurro per il centrocampista americano che è entrato per il quarto d'ora finale della vittoria dell'Atalanta sul Lecce per 4-1. In campo nei 14 minuti conclusivi più recupero, Musah ha giocato come vertice basso del centrocampo: firma anche un assist ma il gol viene annullato per fuorigioco. Questa sera sarà impegnato in Champions League in casa del PSG campione in carica.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 26 milioni + percentuale su rivendita

Presenze: 1

Reti: 0

Assist: 0

TOMMASO POBEGA (Bologna)

Assente in quello che poteva essere il suo ritorno a San Siro dove il Bologna ha perso contro il Milan per 1-0. Il centrocampista starà fuori almeno fino a ottobre per un infortunio, una lesione del retto femorale sinistro.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni

Presenze: 2

Reti: 0

Assist: 0

FILIPPO TERRACCIANO (Cremonese)

Per la quarta partita su quattro titolare e in campo tutta la gara, nel giorno del suo secondo ritorno al Bentegodi contro l'Hellas Verona: 0-0 il risultato finale.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto fissato a 3.5 milioni in caso di salvezza

Presenze: 4

Reti: 1

Assist: 0

KEVIN ZEROLI (Monza)

Ancora zero presenze per il centrocampista di proprietà rossonera che è tornato in prestito al Monza in Serie B: neanche in panchina nella sconfitta contro l'Avellino in Campania per 2-1 ma nessun indizio su un suo possibile infortunio.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 0

Reti: 0

Assist: 0