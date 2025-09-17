Il Milan ha scelto di non dare la disponibilità alla Figc per la convocazione di Torriani e Bartesaghi al Mondiale u20

Secondo quanto riportato da Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, "Davide Bartesaghi e Lorenzo Torriani non giocheranno il Mondiale Under 20 con l'Italia: resteranno con Allegri. Il Milan, come altri club, ha scelto di non dare disponibilità alla Figc. Il Mondiale U20 si giocherà dal 27 settembre al 19 ottobre".

TORRIANI CERCATO DA FONSECA

Gli esami a cui si è sottoposto Mike Maignan dopo il problema al polpaccio rimediato domenica contro il Bologna hanno per fortuna escluso lesioni, ma il portiere francese sarà costretto a saltare sicuramente alcune partite, a partire da quella di sabato di campionato contro l'Udinese e quella successiva di mercoledì contro il Lecce in Coppa Italia. Se a Udine tra i pali ci sarà con ogni probabilità Pietro Terracciano, a San Siro contro i pugliesi non è escluso che possa trovare spazio la giovane promessa del settore giovanile milanista Lorenzo Torriani.

A riferirlo è questa mattina Il Giornale che aggiunge che in estate era arrivata per lui una richiesta dalla Francia, ed in particolare dal Lione di Paulo Fonseca, ma dal Milan è arrivato un secco no alla proposta de francesi in quanto in via Aldo Rossi puntano forte su di lui sia per il presente che soprattutto per il futuro della porta del Diavolo.

