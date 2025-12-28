Pavlovic e una crescita sempre più esponenziale: questo il suo 2025 in rossonero

vedi letture

Strahinja Pavlovic è diventato nel corso del tempo una colonna portante della difesa rossonera. Non dimentichiamoci però da dove è partito il serbo: l'anno scorso a tratti è risultato anche fuori luogo e inappropriato al contesto rossonero, finendo spesso al centro delle critiche per la poca affidabilità che dava alla squadra. Con l'arrivo di Max Allegri però tutto è cambiato. Non solo il tecnico ha portato in primis sicurezze dal punto di vista mentale alla squadra e al ragazzo, ma ha anche riportato nella propria zona di confort i giocatori, tra cui proprio Pavlovic. Vediamo il suo 2025 in rossonero

I NUMERI - Dopo una partenza oggettivamente negativa, nel corso del tempo Pavlovic è diventato un titolare inamovibile della difesa rossonera. 40 le presenze tra tutte le competizioni, 3 i gol segnati, 2 in questa stagione e 1 nella scorsa, 3 gli assist, 1 in questa stagione e 2 nella scorsa, entrambi nella rimonta casalinga contro il Parma. Il serbo è stato sostituito 4 volte, ha preso 5 ammonizioni e 1 espulsione. 3407 sono i minuti giocati dal numero 31 in tutto l'anno solare.

MILAN-HELLAS VERONA: LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: FABBRI

Assistenti: MOKHTAR – CAVALLINA

IV uomo: ALLEGRETTA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VOLPI

DOVE VEDERE MILAN-HELLAS VERONA

Data: Domenica 28 dicembre 2025

Ora: 12.30

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Timvision

Web: MilanNews.it