Pavlovic: "I due attaccanti del Verona sono molto veloci e pericolosi, dobbiamo rimanere sempre in 3 contro 2 in difesa”

vedi letture

Strahinja Pavlovic ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Verona. Le sue dichiarazioni:

Che partita è oggi?

“Partita molto importante, è la prima dopo la sconfitta in supercoppa. Vogliamo fare di tutto per vincere. Sappiamo che il Verona è una buona squadra che gioca molto in contropiede. Dobbiamo stare attenti in difesa e vincere i duelli.

Oggi come deve essere la fase difensiva?

“Sappiamo che i due attaccanti del Verona sono molto veloci e pericolosi, dobbiamo rimanere sempre in 3 contro 2 in difesa”.

Cosa cambia senza Gabbia in difesa?

“Tutti sappiamo cosa dobbiamo fare. Matteo è un leader, ma oggi c’è De Winter e dobbiamo continuare a lavorare insieme come sempre”.