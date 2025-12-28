Pavlovic: "I due attaccanti del Verona sono molto veloci e pericolosi, dobbiamo rimanere sempre in 3 contro 2 in difesa”
MilanNews.it
Strahinja Pavlovic ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Verona. Le sue dichiarazioni:
Che partita è oggi?
“Partita molto importante, è la prima dopo la sconfitta in supercoppa. Vogliamo fare di tutto per vincere. Sappiamo che il Verona è una buona squadra che gioca molto in contropiede. Dobbiamo stare attenti in difesa e vincere i duelli.
Oggi come deve essere la fase difensiva?
“Sappiamo che i due attaccanti del Verona sono molto veloci e pericolosi, dobbiamo rimanere sempre in 3 contro 2 in difesa”.
Cosa cambia senza Gabbia in difesa?
“Tutti sappiamo cosa dobbiamo fare. Matteo è un leader, ma oggi c’è De Winter e dobbiamo continuare a lavorare insieme come sempre”.
Pubblicità
News
Pavlovic: "I due attaccanti del Verona sono molto veloci e pericolosi, dobbiamo rimanere sempre in 3 contro 2 in difesa”
Svolta immediata. Mercato, ecco cosa può cambiare tutto. Gatti, Maignan, Vlahovic...di Andrea Longoni
Le più lette
4 Retroscena CorSera: ieri in allenamento Leao ha spiegato ad Allegri di avvertire ancora un leggero dolore quando accelera
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
15/12 La Juve vince a Bologna. Nel campionato della mediocrità, l’Inter torna in vetta. Perde il Napoli, frena il Milan
Primo Piano
Luca SerafiniIl mercato lo faccia uno solo. In campionato una grande occasione che non va buttata via. Maignan deve firmare. Australia, pericolo scampato
Franco OrdineContro il pregiudizio e la malafede. La rosa del Milan non è da scudetto. Babbo Natale, porta un difensore a Max
Le condizioni di Gabbia, il rinnovo di Saelemaekers e i movimenti di mercato: tutto sulle ultime in casa Milan
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com