Milan, Leao ancora out: nessuna ricaduta, ma non è scontato che rientri a Cagliari
Durante la conferenza stampa di ieri a Milanello, Max Allegri ha annunciato l’indisponibilità di Rafael Leao oggi contro l'Hellas Verona: "Leao non è della partita e non sarà convocato: ha questo fastidio che non gli consente di scattare alla sua velocità. Ho preferito lasciarlo a casa perché i giocatori part-time non vanno bene".
L'edizione odierna del Corriere della Sera riporta questo retroscena: il noto quotidiano spiega infatti che è successo tutto ieri nell’allenamento di rifinitura, quando il portoghese si è rivolto direttamente al tecnico livornese, spiegandogli di avvertire ancora un leggero dolore quando accelera. Nessuna ricaduta, quindi, ma nemmeno certezze su fatto che possa tornare in campo venerdì a Cagliari.
