MIL-VER (1-0): segna sempre lui, Pulisic porta avanti il Diavolo!

E anche oggi è Christian Pulisic a togliere le castagne dal fuoco! Il Milan passa in vantaggio nel primo dei due minuti di recupero della prima frazione di gioco, dopo 45 minuti collosi e complicati. La rete arriva su corner: spizzata di Rabiot che capita dalle parte di Christian Pulisic che da grande opportunista mette dentro il pallone del pesantissimo vantaggio.

Queste le formazioni di Milan-Hellas Verona per la gara valida per la 17^ giornata di Serie A:

MILAN: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. A disp.: Terracciano, Torriani, Estupinan, Ricci, Fofana, Athekame, Odogu, Jashari, Castiello. All.: Allegri.

HELLAS VERONA: Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Bradaric; Giovane, Mosquera. A disp.: Perilli, Toniolo, Perez, Valentini, Serdar, Sarr, Orban, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Gagliardini, Cham, Ajayi. All.: Zanetti.