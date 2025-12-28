Allegri a MTV: "Bella vittoria, ma potevamo fare meglio sul 3-0. Bisognerà continuare"
Nel post partita di Milan-Hellas Verona, sfida vinta dai rossoneri con un netto 3 a 0, il mister Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Milan TV per commentare la prestazione dei suoi ragazzi.
Clean sheets e 3 gol: le vere notizie di giornata
“Tornare alla vittoria era molto importante. Bisognerà continuare. Oggi bella vittoria, ordinata, però bisognava fare meglio sul 3-0”.
Su Nkunku
“Dopo il rigore, che non era facile, Nkunku ha fatto un gol da centravanti. Siamo contenti e felici di averlo con noi”.
L'insoddisfazione sul 3 a 0 e un occhio in vista di Cagliari
“La trasferta di Cagliari sarà durissimo. Il rischio sul 3-0 è di prendere gol, e non è mai bello. Potevamo subire qualche cross di meno se avessimo fatto un possesso dinamico e non statico”.
