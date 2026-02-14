Tomori a TL: "Quello che conta sono i tre punti. Modric? Ha fatto la differenza"
Dopo la vittoria del Milan contro il Pisa, Fikayo Tomori ha parlato così ai microfoni di Telelombardia: "Quello che conta sono i tre punti, ma vogliamo avere sempre un livello altissimo. Non abbiamo fatto la nostra miglior prestazione, ma abbiamo vinto e quindi di questo siamo contenti".
Sul gruppo: "Ci sono tanti giocatori bravi che possono fare bene e dare una mano. Fullkrug, Leao, Pulisic e Ricci sono entrati in campo e hanno fatto la differenza. Siamo tutti focalizzati sul nostro obiettivo, chi va in campo dal 1' e chi entra dopo".
Su Modric: "Ha dimostrato come si gioca, come si parla nello spogliatoio e come ci si allena. Ha fatto la differenza, tutti sappiamo che è un giocatore di alto livello e lo ha dimostrato anche in questa partita".
Sul prossimo impegno contro il Como: "Vogliamo vincere tutte le partite. Sarà una gara difficile, ora riposiamo un po' e poi pensiamo a questa partita che sarà molto importante".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan