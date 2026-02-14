Tomori esalta Modric: "Dimostra come si gioca, come si parla nello spogliatoio e come ci si allena"

Dopo la vittoria del Milan contro il Pisa, Fikayo Tomori ha parlato così ai microfoni di Telelombardia: "Quello che conta sono i tre punti, ma vogliamo avere sempre un livello altissimo. Non abbiamo fatto la nostra miglior prestazione, ma abbiamo vinto e quindi di questo siamo contenti".

Su Modric: "Ha dimostrato come si gioca, come si parla nello spogliatoio e come ci si allena. Ha fatto la differenza, tutti sappiamo che è un giocatore di alto livello e lo ha dimostrato anche in questa partita".

Questo il tabellino di Pisa-Milan, match valido per la venticinquesima giornata di Serie A.

PISA-MILAN 1-2

Marcatori: 39’ Loftus-Cheek, 71’ Loyola, 85’ Modric.

LE FORMAZIONI

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Božhinov; Touré (dal 87’ Leris), Aebischer (dal 57’ Akisanmiro), Loyola (dal 91’ Durosinmi), Angori; Tramoni (dal 57’ Iling-Junior), Stojilković; Moreo (dal 87’ Piccinini). A disp.: Guizzo, Luppichini; Calabresi, Coppola, Cuadrado, Højholt, Lorran, Meister, Stengs. All.: Hiljemark.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame (dal 77’ Pulisic), Fofana (dal 72’ Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek (dal 72’ Leao), Nkunku (dal 46’ Fullkrug. Dal 90’ De Winter). A disp.: Pittarella, Terracciano, Estupiñan, Odogu; Jashari. All.: Allegri.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Ammoniti: 16’ Touré, 88’ Bartesaghi, 91’ e 92’ Rabiot.

Espulsi: 92’ Rabiot.

Note: Fullkrug rigore sbagliato 56’

Recupero: 1’ 1T, 4’ 2T.