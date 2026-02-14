Allegri a SportMediaset: "Vittoria importante, ma dobbiamo migliorare la prestazione. Modric? I grandi campioni..."

Massimiliano Allegri, intervistato da SportMediaset dopo il successo in casa del Pisa, ha commentato così la vittoria del suo Milan: "Dovevamo riempire è più l'area nel primo tempo. Loftus-Cheek, con le sue qualità fisiche e tecniche, ha fatto un bel gol su un ottimo cross di Athekame. Nella ripresa sembravamo in controllo".

Su Modric: "Nei grandi giocatori, oltre all'aspetto tecnico, c'è una questione anche di carattere, di volersi prendere le partite e raggiungere gli obiettivi. Comunque tutta la squadra ha fatto una buona partita, non era semplice dopo dieci giorni senza partite".

Su Leao e Pulisic: "Devono ritrovare una buona condizione, ma sono entrati bene".

Su Inter-Juventus: "Abbiamo fatto tre punti in più, ma ne mancano ancora tanti per arrivare tra le prime quattro. E' una vittoria importante".

Sulla gara contro il Como: "Contro il Pisa è uscito il carattere, ma dobbiamo migliorare la prestazione, lo sanno bene anche i ragazzi".