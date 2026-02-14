Allegri a TL: "E' una vittoria in meno per raggiungere l'obiettivo finale. Che campione Modric!"
Intervenuto ai microfoni di Telelombardia dopo il 2-1 in casa del Pisa, Massimiliano Allegri ha spiegato: "Sono punti importanti per allungare in classifica. E' una vittoria in meno per raggiungere l'obiettivo finale".
Su Rabiot: "Ha bisogno di riposarsi e lo farà mercoledì".
Su Modric: "Ancora una volta ha mostrato che campione è, soprattutto a livello caratteriale. Ricci ha fatto un bell'inserimento. Tutta la squadra ha reagito bene, anche se in alcuni momenti bisogna fare meglio".
Sulle altre partite del week-end: "Non tifo per nessuno. Vedrò due belle partite come Inter-Juventus e Napoli-Roma".
Sul Como: "Stanno facendo una grande annata. Noi e loro abbiamo obiettivi diversi".
