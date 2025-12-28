Modric: "Nkunku meritava il gol, lavora sempre duramente. Oggi tre punti meritati"
Luka Modric, oggi in grande spolvero, ha parlato a DAZN al termine di Milan-Hellas Verona 3-0. Le sue parole:
Siete momentaneamente in testa alla classifica:
“Era veramente importante per noi vincere oggi. Contro il Sassuolo abbiamo perso punti importanti, oggi era fondamentale vincere e abbiamo meritato questi tre punti”.
Finalmente Nkunku in gol:
“Meritava il gol. Lavora dura in allenamento, sappiamo che quando gli attaccanti non segnano non sono felici, speriamo che questo gol gli dia tanta fiducia perché sappiamo che giocatore di livello è. Siamo qui per aiutarlo e dargli tutto quello che è necessario. Siamo felici per lui”.
