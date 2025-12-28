Allegri su Nkunku: "Ci teneva a far bene, dopo il rigore ha fatto un gol nel suo dna"

Grande vittoria del Milan che vince 3-0 a San Siro contro il Verona la sua ultima partita del 2025: il Diavolo, dopo un primo tempo incolore chiuso dalla rete salvifica di Pulisic, nella ripresa legittima il risultato con una prestazione matura bagnata dalla doppietta di Christopher Nkunku. Un estratto delle dichiarazioni di Massimiliano Allegri ai microfoni di DAZN.

Su Nkunku, finalmente in gol:

“È normale, è un ragazzo molto sensibile che ci teneva a far bene. Oggi dopo il rigore si è sbloccato, ha fatto un gol nel suo DNA: attaccare sul tiro di Modric. Credo che possa ancora migliorare come tutti. Nel primo tempo eravamo un pochino contratti, ma ordinati. Non abbiamo concesso neanche un calcio d’angolo. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, alla fine del primo tempo l’abbiamo sbloccata su calcio d’angolo. Sul 3-0 potevamo e dovevamo avere una gestione migliore della palla”.