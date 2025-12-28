Allegri: "Pulisic non sta ancora bene fisicamente con questo mezzo problema al flessore"
Anche oggi Christian Pulisic ci ha messo lo zampino e lo ha fatto nel momento in cui rossoneri avevano maggiore bisogno: la sua rete sul tramonto del primo tempo ha indirizzato chiaramente la partita vinta per 3-0 a San Siro contro il Verona. Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa dell'americano e della sua importanza all'interno della squadra rossonera.
Che peso ha Pulisic?
"Sta facendo bene, anche se non sta ancora bene fisicamente con questo mezzo problema al flessore, infatti sbaglia qualche scelta di passaggio e ritarda un po' le giocate".
