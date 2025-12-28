Tomori: "Rinnovo? Qua mi godo calcio e vita, a queste cose ci pensano i miei agenti e la società"

Fikayo Tomori ha parlato a DAZN nel post partita di Milan-Hellas Verona 3-0. Queste le dichiarazioni del difensore inglese:

Non prendere gol quanta energia vi da?

“È molto importante, ci dà fiducia. Anche gli attaccanti, sanno che siamo solidi poi loro possono fare più gol. È successo oggi, nelle ultime 3-4 partite non avevamo fatto clean sheet quindi oggi siamo contenti”.

Su De Winter:

“Quando si è giovani e si giocano partite importante ci sono momenti in cui puoi trovare difficoltà. Ma lui è sempre stato umile e vuole imparare, oggi ha fatto una buona prestazione e noi siamo qua per aiutarlo. Ci dà fiducia”.

Quanto lavoro mentale ha fatto su di te Allegri?

“Io conosco il mio ruolo nella squadra. Sono arrivato qua che avevo 23 anni, ora ne ho 28. Sono uno dei più vecchi. A inizio stagione il mister ha detto che devo mettere la mia esperienza per aiutare la squadra. Quest’anno mi sento bene fisicamente e mentalmente, il mister ci dà fiducia. Conosco il mio ruolo, sto giocando ad un livello che mi piace e posso ancora migliorare e crescere”.

Quanto ti senti un leader di questa squadra? Quanto ti diverti a spingere in avanti? Il tuo futuro sarà ancora a lungo al Milan?

“Quest’anno mi piace come sto giocando e come sta giocando la squadra. Oggi era molto importante per la nostra corsa. Abbiamo una squadra giovane con giocatori che hanno poca esperienza. Sono disponibili per aiutare la squadra e stanno dimostrando di poterlo fare anche nei momenti difficili. Io mi sto godendo il mio calcio e la vita qua. Alle cose fuori dal campo ci pensano la società e i miei agenti, io sono concentrato sulle cose che sto facendo in campo. Questa è la cosa più importante per me”.