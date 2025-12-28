live mn Tomori: "Rinnovo? Sono contento qua, ci pensa la società. Diffida? Se salto una partita, c'è un altro forte"

Fikayo Tomori, difensore rossonero, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Hellas Verona.

Non avete subito gol...

"Siamo felici. Nelle ultime partite avevamo preso troppi gol e volevamo tornare a ciò che abbiamo fatto ad inizio stagione. Quindi siamo contenti. Dobbiamo riposare, recuperare e poi tornare con lo stesso atteggiamento di oggi".

Sei pronto a firmare il rinnovo?

"Sono contento qua. È un grande club così. Ci metto tutto il mio massimo. Le cose fuori succedono, ci pensano la società e i miei agenti. Io sono concentrato su quello che succede in campo".

Chi c'è più forte di voi?

"Difficile domanda. Inter è una squadra forte, da quando sono arrivato sono sempre primi o secondi. Sono una grande squadra, ma anche noi lo siamo. Oggi abbiamo vinto e il nostro lavoro per oggi è finito, ma da domani penseremo a giovedì".

Eri preoccupato per la diffida?

"Onestamente no, non mi faccio condizionare. Faccio sempre il massimo per la squadra. Se prendo un giallo, succede... Abbiamo una squadra forte: se non gioco una partita, c'è un altro che può giocare".