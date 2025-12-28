live mn Vice-allenatore Verona: "Rigore un po' discusso, un rigorino... Calcio d'inizio stile Psg? Cosa psicologica"

Alberto Bertolini, vice-allenatore del Verona, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Hellas Verona.

Segui le sue dichiarazioni con il live testuale su MilanNews.it.

Se avessero marcato Pulisic sarebbe andata diversamente...

"Su corner facciamo una zona mista e dovevamo decidere chi marcare e abbiamo scelto Loftus-Cheek e Pavlovic. Quindi, quando fai questa scelta, devi essere più aggressivo nel castello. Abbiamo subito una spizzata, dispiace. Il Milan aveva creato il minimo nel primo tempo. Nel secondo tempo un rigore un po' discusso, un rigorino, quindi è stato tutto più complicato".

Ha provato a cambiare gli attaccanti...

"Ci tenevamo a fare bene, abbiamo provato a cambiare. Siamo stati bravi a non sbracare".

Non avete mai tirato in porta...

"Abbiamo fatto una buona fase di non possesso, ma non essendo incisivi davanti e creando poco. In 10 minuti sono arrivati rigore e gol 3-0 su cui siamo stati ingenui. Dobbiamo guardare avanti".

Calcio d'inizio in stile Psg?

"Lo abbiamo fatto anche altre volte. È una indicazione che diamo per pressare subito alto, anziché buttare il pallone in avanti con il calcio lungo. È una scelta un po' psicologica".

Bollettino medico.

"Bradaric oggi ha giocato, è un recupero importante. Per Akpa-Akpro bisogna aspettare ancora un po'. Abbiamo dato minuti a Serdar, sembra ristabilito dal suo infortunio e siamo ottimisti di recuperarlo".