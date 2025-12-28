Nkunku a DAZN: "Compagni e allenatore mi hanno sempre sostenuto. Importante rimanere sempre positivi"

Nkunku a DAZN: "Compagni e allenatore mi hanno sempre sostenuto. Importante rimanere sempre positivi"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:06News
di Manuel Del Vecchio

Christopher Nkunku, oggi finalmente in gol in Serie A, ha parlato a DAZN al termine di Milan-Hellas Verona:

Finalmente il gol. Come sono stati questi mesi?

“La cosa più importante è quella di rimanere positivi, di stare con la squadra. Un sacco di compagni mi hanno sostenuto, come Modric, anche il mister, la cosa più importante comunque era vincere oggi”.

Avevi solo un palloncino però, non eri pronto per la doppietta:

“Uso solo un palloncino, poi se ne segno due o tre le esultanze sono con la squadra”.