Nkunku si sblocca! Arrivano (finalmente) i primi due gol in campionato

vedi letture

Christopher Nkunku ci ha messo più del dovuto, ma finalmente oggi è riuscito a sbloccarsi in campionato. Ancora una volta titolare quest'oggi contro l'Hellas Verona in campionato, per via dell'assenza di Rafael Leao, l'attaccante francese dopo un primo tempo un po' in ombra, nella ripresa si è acceso forse per la prima volta da quando è arrivato in rossonero. In 4 minuti sigla la doppietta che di fatto chiude la partita.

Al 48° è bravissimo a conquistarsi il rigore che poi trasforma spiazzando con facilità Montipò. Quattro minuti più tardi, Modric fa una magia e cerca il tiro da lontano: pallone deviato dal portiere e ribattuto dal palo, su cui si avventa per primo proprio Nkunku che deposita in rete. Si tratta dei primi due gol in campionato del francese e del terzo stagionale dopo quello a inizio stagione in Coppa Italia contro il Lecce.