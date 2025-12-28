Ravezzani: "Finalmente battuta una piccola in modo netto e convincente"

di Francesco Finulli

Il Milan chiude il suo 2025 con una bella vittoria per 3-0 contro l'Hellas Verona a San Siro, grazie soprattutto a un secondo tempo ad alti livelli dopo le difficoltà dei primi 45 minuti. Nel post gara, sul suo profilo X, il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani ha espresso il suo parere sulla prestazione della squadra di Massimiliano Allegri.

Il commento di Fabio Ravezzani sulla partita del Milan vinta contro il Verona: "Il Milan inizia malissimo e finisce benissimo (sempre una garanzia nel calcio). Rabiot il migliore, poi Pulisic. Difesa convincente, compreso De Winter. Nkunku si sblocca dopo il rigore. Finalmente battuta una piccola in modo netto e convincente".