Tomori a MTV: "Il lavoro sta pagando. Contenti per i 3 punti e il clean sheet"
Nel post partita di Milan-Hellas Verona, sfida vinta dai rossoneri per 3 a 0, Fikayo Tomori è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare i 3 punti conquistati contro gli scaligeri.
Oggi è arrivato il clean sheets
"Importante per il nostro percorso, anche perché nelle ultime partite abbiamo subito troppi gol. Oggi volevamo tornare a fare quello che abbiamo fatto all'inizio. È successo. Siamo contenti per i 3 punti e per il clean sheet".
Come state lavorando con il nuovo mister sulla fase difensiva?
"Lavoriamo da squadra. Sappiamo che non solo i difensori fanno la differenza mentre si difense, ma anche la squadra. Dobbiamo rimanere un blocco, cercare di non far passare nulla. È difficile, ma stiamo lavorando tanto, e questo lavoro sta pagando".
Sul gol du Nkunku
"Sappiamo che ha qualità. Quando sei un attaccante non fai gol è difficile. Sappiamo che questa doppietta per lui sono importanti e speriamo che gli permettano di farne tanti altri".
