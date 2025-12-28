live mn Niasse: "Abbiamo tante partite difficili e questa era la prima"

Cheick Niasse, centrocampista del Verona, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Hellas Verona.

Stai giocando da titolare...

"Conosco le mie qualità, so come aiutare la squadra. L'allenatore mi sta dando la possibilità di aiutare sempre la squadra".

Sei triste di non essere andato in Coppa d'Africa?

"L'importante è stare sul pezzo. Abbiamo tante partite difficile e oggi era una di queste. Per la nazionale non sono io che decido, quindi per me non cambia niente. L'unico pensiero è la mia squadra attuale e penso a lavorare ogni giorno per aiutare la squadra".

Due punti in più sulla zona retrocessione...

"Il campionato è difficile. Noi dobbiamo lavorare ogni giorno per migliorare, provando a portare punti a casa".