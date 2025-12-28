Niasse: "Abbiamo tante partite difficili e questa era la prima"
Cheick Niasse, centrocampista del Verona, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Hellas Verona.
Segui le sue dichiarazioni con il live testuale su MilanNews.it.
Stai giocando da titolare...
"Conosco le mie qualità, so come aiutare la squadra. L'allenatore mi sta dando la possibilità di aiutare sempre la squadra".
Sei triste di non essere andato in Coppa d'Africa?
"L'importante è stare sul pezzo. Abbiamo tante partite difficile e oggi era una di queste. Per la nazionale non sono io che decido, quindi per me non cambia niente. L'unico pensiero è la mia squadra attuale e penso a lavorare ogni giorno per aiutare la squadra".
Due punti in più sulla zona retrocessione...
"Il campionato è difficile. Noi dobbiamo lavorare ogni giorno per migliorare, provando a portare punti a casa".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan