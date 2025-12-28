Allegri: "Nkunku si sta inserendo: tecnica straordinaria. Speriamo faccia gol"

Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Hellas Verona. Questo un estratto delle sue parole:

Su Nkunku:

“Ha fatto il centravanti, ha fatto dei gol. Con noi si sta inserendo. Come ho detto diverse volte ci sono giocatori che si inseriscono subito e giocatori che hanno bisogno di tempo. Però è un giocatore di una tecnica straordinaria, speriamo che oggi faccia bene e che soprattutto faccia gol, per lui”.