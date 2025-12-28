MIL-VER (3-0): standing ovation per Modric. Entrano Jashari e Fofana

Al minuto 70 arrivano i primi due cambi per il Milan: entrano Ardon Jashari e Youssouf Fofana, lasciano il campo Luka Modric e Ruben Loftus-Cheek. Da segnalare la standing ovation per un'altra prestazione da fuoriclasse del numero 14 rossonero, salutato anche dai cori personalizzati di tutto lo stadio: "Luka, Luka Modric! Oh mamma, mamma, mamma: sai perché mi batte il corazon? Ho visto Luka Modric, ho visto Luka Modric: e, mamma, innamorato son!"

Queste le formazioni di Milan-Hellas Verona per la gara valida per la 17^ giornata di Serie A:

MILAN: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. A disp.: Terracciano, Torriani, Estupinan, Ricci, Fofana, Athekame, Odogu, Jashari, Castiello. All.: Allegri.

HELLAS VERONA: Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Bradaric; Giovane, Mosquera. A disp.: Perilli, Toniolo, Perez, Valentini, Serdar, Sarr, Orban, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Gagliardini, Cham, Ajayi. All.: Zanetti.