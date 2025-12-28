MIL-VER (3-0): altra ovazione, escono Pulisic e Saele. Entrano Ricci e Athekame

Altri due cambi per il Milan al minuto 75: escono Christian Pulisic e Alexis Saelemaekers, anche loro salutati da tanti applausi e cori personalizzati di tutto lo stadio. Entrano al loro posto Samuele Ricci e Zachary Athekame.

Queste le formazioni di Milan-Hellas Verona per la gara valida per la 17^ giornata di Serie A:

MILAN: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. A disp.: Terracciano, Torriani, Estupinan, Ricci, Fofana, Athekame, Odogu, Jashari, Castiello. All.: Allegri.

HELLAS VERONA: Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Bradaric; Giovane, Mosquera. A disp.: Perilli, Toniolo, Perez, Valentini, Serdar, Sarr, Orban, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Gagliardini, Cham, Ajayi. All.: Zanetti.