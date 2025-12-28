MIL-VER (3-0): esordio in campionato per Odogu, esce Tomori
Mancano poco meno di cinque minuti, il Milan è sopra di tre reti sul Verona a San Siro e Massimiliano Allegri decide di dare spazio anche a David Odogu che, dopo la comparsata in Coppa Italia contro il Lecce e qualche presenza con Milan Futuro, oggi fa il suo esordio in campionato con la maglia del Milan. Gli lascia il posto Tomori che, da diffidato, ha evitato un giallo pesante.
Queste le formazioni di Milan-Hellas Verona per la gara valida per la 17^ giornata di Serie A:
MILAN: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. A disp.: Terracciano, Torriani, Estupinan, Ricci, Fofana, Athekame, Odogu, Jashari, Castiello. All.: Allegri.
HELLAS VERONA: Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Bradaric; Giovane, Mosquera. A disp.: Perilli, Toniolo, Perez, Valentini, Serdar, Sarr, Orban, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Gagliardini, Cham, Ajayi. All.: Zanetti.
