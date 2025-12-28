Milan, tre gol e tre punti: rossoneri di nuovo in testa alla classifica

Manuel Del Vecchio

Il Milan batte il Verona con un netto 3-0 a San Siro: Pulisic e Nkunku, doppietta, mandano KO gli scaligeri. Tre punti veramente importante che permettono ai rossoneri di posizionarsi momentaneamente in testa alla classifica.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Milan 35
Inter 33**
Juventus 32*
Napoli 31**
Roma 30
Como 27
Bologna 25**
Lazio 24*
Atalanta 22
Udinese 22*
Sassuolo 21
Cremonese 21
Torino 20*
Cagliari 18*
Parma 17
Lecce 16
Genoa 14
Verona 12
Pisa 11*
Fiorentina 9*

*una partita in più
**una partita in meno