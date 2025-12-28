Brocchi: "Con le piccole il Milan fatica a tenere la stessa percezione del pericolo che ha nei big match”

Il cammino del Milan in Serie A quest’anno è decisamente positivo, anche se c’è un neo evidente: i rossoneri non hanno perso nessuno scontro diretto ma hanno avuto grande difficoltà con le cosiddette “piccole” perdendo punti pesanti. Nel pre partita di Milan-Verona su DAZN c’è Cristian Brocchi che analizza così la situazione:

“È un cammino positivo, la squadra sta seguendo molto bene Max Allegri. A volte con le piccole si sente un po’ il Milan e fatica a tenere la stessa percezione del pericolo che ha nei big match”.