Brocchi: "Con le piccole il Milan fatica a tenere la stessa percezione del pericolo che ha nei big match”
MilanNews.it
Il cammino del Milan in Serie A quest’anno è decisamente positivo, anche se c’è un neo evidente: i rossoneri non hanno perso nessuno scontro diretto ma hanno avuto grande difficoltà con le cosiddette “piccole” perdendo punti pesanti. Nel pre partita di Milan-Verona su DAZN c’è Cristian Brocchi che analizza così la situazione:
“È un cammino positivo, la squadra sta seguendo molto bene Max Allegri. A volte con le piccole si sente un po’ il Milan e fatica a tenere la stessa percezione del pericolo che ha nei big match”.
Pubblicità
News
Svolta immediata. Mercato, ecco cosa può cambiare tutto. Gatti, Maignan, Vlahovic...di Andrea Longoni
Le più lette
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
15/12 La Juve vince a Bologna. Nel campionato della mediocrità, l’Inter torna in vetta. Perde il Napoli, frena il Milan
Primo Piano
Allegri: "Per mantenere il Milan a certi livelli la società sta lavorando per il futuro. Sicuramente ci saranno rinnovi di contratto per dei giocatori importanti"
Luca SerafiniIl mercato lo faccia uno solo. In campionato una grande occasione che non va buttata via. Maignan deve firmare. Australia, pericolo scampato
Franco OrdineContro il pregiudizio e la malafede. La rosa del Milan non è da scudetto. Babbo Natale, porta un difensore a Max
Le condizioni di Gabbia, il rinnovo di Saelemaekers e i movimenti di mercato: tutto sulle ultime in casa Milan
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com