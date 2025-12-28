Bartesaghi all'intervallo: "Dobbiamo rientrare e dare il massimo"

Oggi alle 13:40News
di Manuel Del Vecchio

Davide Bartesaghi, oggi nuovamente titolare nel Milan, ha parlato a DAZN all'intervallo di Milan-Verona. Le sue dichiarazini:

“Abbiamo iniziato con un po’ di difficoltà ma non c’è problema, abbiamo giocato con lo spirito giusto. Adesso dobbiamo rientrare in campo e dare il massimo”.