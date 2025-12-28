MIL-VER (3-0): finalmente Nunku! Doppietta in 4 minuti!

vedi letture

Ed ecco finalmente il gol di Christopher Nkunku! Appena rientrati dall'intervallo, al minuto 48, il francese è bravo a conquistare e trasformare il calcio di rigore che porta i rossoneri sul 2-0 in casa contro l'Hellas Verona. Ma non è finita qui perchè quattro minuti dopo è ancora una volta Nkunku ad avventarsi sul pallone dopo un tiro di Modric parato da Montipò e respinto dal palo: il francese può solo metterla in rete. 3-0 e partita messa in ghiaccio all'alba del primo tempo.

Queste le formazioni di Milan-Hellas Verona per la gara valida per la 17^ giornata di Serie A:

MILAN: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. A disp.: Terracciano, Torriani, Estupinan, Ricci, Fofana, Athekame, Odogu, Jashari, Castiello. All.: Allegri.

HELLAS VERONA: Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Bradaric; Giovane, Mosquera. A disp.: Perilli, Toniolo, Perez, Valentini, Serdar, Sarr, Orban, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Gagliardini, Cham, Ajayi. All.: Zanetti.