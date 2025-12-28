Paura a San Siro: malore per un tifoso prima del fischio di inizio

Attimi e momenti di apprensione a San Siro prima della partita tra Milan ed Hellas Verona, valevole per la diciassettesima giornata di campionato di Serie A Enilive. Come riporta la Gazzetta dello Sport sul proprio sito, un tifoso rossonero è stato colpito da arresto cardiaco circa una mezz'ora prima del calcio di inizio, mentre stava salendo le scale per salire al terzo anello.

Immediati i soccorsi per l'uomo che è stato stabilizzato ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso.