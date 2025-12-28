Gentile: "Fatico a pensare che un investimento così grande possa essere rivenduto a gennaio"

Riccardo Gentile, giornalista e telecronista, è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 poco prima dell'inizio della gara tra Milan ed Hellas Verona per esprimere le sue sensazioni su Christopher Nkunku e il suo futuro.

Queste le impressioni di Gentile: "Nkunku è stato un giocatore molto forte. Faccio fatica a pensare che un investimento così grande possa essere rivenduto nel mercato di gennaio. Quando gli altri vedono le condizioni Nkunku, chi si fida? A meno che il Milan si accontenti di darlo via in prestito. Ma a gennaio 30 milioni chi te li da?"

Queste le formazioni di Milan-Hellas Verona per la gara valida per la 17^ giornata di Serie A:

MILAN: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. A disp.: Terracciano, Torriani, Estupinan, Ricci, Fofana, Athekame, Odogu, Jashari, Castiello. All.: Allegri.

HELLAS VERONA: Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Bradaric; Giovane, Mosquera. A disp.: Perilli, Toniolo, Perez, Valentini, Serdar, Sarr, Orban, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Gagliardini, Cham, Ajayi. All.: Zanetti.

MILAN-HELLAS VERONA: LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: FABBRI

Assistenti: MOKHTAR – CAVALLINA

IV uomo: ALLEGRETTA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VOLPI

DOVE VEDERE MILAN-HELLAS VERONA

Data: Domenica 28 dicembre 2025

Ora: 12.30

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Timvision

Web: MilanNews.it