Milan-Verona, presenti allo stadio Baresi, Scaroni, Fullkrug, Gordon Singer e Furlani

Milan-Verona, presenti allo stadio Baresi, Scaroni, Fullkrug, Gordon Singer e FurlaniMilanNews.it
Oggi alle 12:26News
di Manuel Del Vecchio

Manca poco al fischio d'inizio di Milan-Verona, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A. Presenti a San Siro il Vice Presidente Onorario Franco Baresi, tornato nuovamente allo stadio dopo Milan-Sassuolo, l'AD Furlani, il presidente Scaroni, il DS Tare, Zlatan Ibrahimovic, il nuovo acquisto Fullkrug e Gordon Singer di Elliott, tifosissimo dei rossoneri. Presente a San Siro anche Andrea Agnelli.

LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. A disp.: Terracciano, Torriani; Athekame, Estupiñan, Odogu; Fofana, Jashari, Ricci; Castiello. All.: Allegri.

HELLAS VERONA (3-5-1-1): Montipò; Núñez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Niasse, Elmusrati, Bernède, Bradarić; Giovane; Mosquera. A disp.: Perilli, Toniolo; Ebosse, Fallou, Valentini; Gagliardini, Harroui, Kastanos, Serdar, Slotsager, Yellu; Ajayi, Orban, Sarr. All.: Zanetti (squalificato, in panchina Bertolini).