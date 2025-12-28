Milan e la mancanza di alternative: anche contro il Verona panchina da rivedere

Nel pre partita di Milan-Hellas Verona, intervenuto ai microfoni di DAZN, Massimiliano Allegri ha detto che per mantenere la squadra a certi livelli la società sta lavorando per il futuro. La speranza è che questo futuro sia immediato, anche perché contro il Verona il tecnico rossonero avrà per l'ennesima volta in stagione una panchina priva di reali alternative ai titolari.

Fatta eccezione per Youssouf Fofana, che nasce come un perno fondamentale di questa rosa, gli altri nomi in panchina, da Estupinan a Jashari, passando per i giovanissimi Odogu e Castiello, fino a questo momento non hanno dato la mano sperata.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-HELLAS VERONA

MILAN: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. A disp.: Terracciano, Torriani, Estupinan, Ricci, Fofana, Athekame, Odogu, Jashari, Castiello. All.: Allegri.

HELLAS VERONA: Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Bradaric; Giovane, Mosquera. A disp.: Perilli, Toniolo, Perez, Valentini, Serdar, Sarr, Orban, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Gagliardini, Cham, Ajayi. All.: Zanetti.