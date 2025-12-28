Pavlovic a MTV: "Oggi vogliamo vincere, ma dobbiamo essere attenti in difesa"
Nel pre partita di Milan-Hellas Verona Strahinja Pavlovic è intervenuto ai microfoni di Milan TV per presentare l'importante sfida di questo pomeriggio contro gli scaligeri.
Come avete lavorato in questi giorni dopo la delusione in Supercoppa?
"Dopo la sconfitta contro il Napoli oggi vogliamo vincere, per tutti. Oggi è una bella giornata perché giochiamo in casa, e vogliamo portare a casa i 3 punti".
Come avete preparato questa partita contro un attacco veloce come quello del Verona?
"Sono pronti, sappiamo che questi due attaccanti del Verona sono molto pericolosi, veloci. Dobbiamo stare attenti in difesa, sempre, così vinciamo".
