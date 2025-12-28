Milan-Verona, oggi doppio tabù da sfatare per la squadra di Allegri
Dopo la brutta parentesi in Supercoppa terminata con la sconfitta per 2-0 contro il Napoli in semifinale, il Milan di Massimiliano Allegri torna in campo oggi alle 12.30 a San Siro contro l'Hellas Verona. Una partita non semplice, anzi tutto il contrario. I rossoneri faticano tanto contro le "piccole" Come testimoniano i tanti, troppi passi falsi contro Cremonese, Pisa, Parma e Sassuolo. Inoltre, il Milan oggi sarà ancora orfano di Matteo Gabbia e Rafa Leao, alle prese con un recupero lento dai rispettivi infortuni subiti.
STATISTICHE E NUMERI PRE PARTITA
Il Milan ha vinto tutte le ultime nove sfide contro l'Hellas Verona in campionato con uno score di 19-6; fin qui, solo contro tre squadre i rossoneri hanno ottenuto almeno 10 successi di fila nella loro storia in Serie A: contro Chievo (13), Novara (10) e Pescara (10) - nove anche con il Siena. Inoltre, il Milan ha vinto le ultime quattro gare casalinghe contro l'Hellas Verona in campionato e non ha mai ottenuto cinque successi interni di fila contro gli scaligeri in Serie A (quattro anche tra il 1971 e il 1976).
