VIDEO MN - Il Milan lascia l'hotel per raggiungere San Siro
Oggi alle 11:06News
di Enrico Ferrazzi
fonte dalla nostra inviata, Gloria Ragnoli

Il Milan ha da poco lasciato l'hotel non lontano da San Siro, sede del ritiro della squadra di mister Massimiliano Allegri in vista della gara casalinga di oggi alle 12.30 contro l'Hellas Verona. Ora il gruppo rossonero sta raggiungendo in pullman lo stadio milanese.

Ecco il video girato dall'inviata di Milannews.it dell'uscita dei giocatori del Diavolo: 