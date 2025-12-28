Verso Milan-Hellas Verona, sono 38 i precedenti ufficiali a San Siro: il bilancio

vedi letture

In vista di Milan-Hellas Verona, il sito della Lega Calcio Serie A riporta queste statistiche sulle due squadre: "A San Siro i confronti ufficiali tra le due squadre sono 38: bilancio di 22 successi rossoneri (l’ultimo 1-0 nella Serie A Enilive 2024/25), 16 pareggi (l’ultimo per 2-2 nella Serie A 2020/21) e nessuna vittoria per i gialloblù. Il Verona subisce gol in casa del Milan da 17 partite consecutive (con 37 gol incassati in totale): l’ultimo clean sheet è datato 7 febbraio 1990 in Serie A, Milan-Verona 0-0.

Il Milan è la squadra della Serie A 2025/26 che ha collezionato più rigori contro dopo 16 turni: 5, come l’Udinese. Il Verona è la squadra che ha raccolto meno punti in Serie A nell’anno solare 2025: 31 in 36 partite disputate".