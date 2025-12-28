Milan, Maignan è il calciatore rossonero più presente nel 2025
In vista di Milan-Hellas Verona, il sito della Lega Calcio Serie A riporta queste statistiche su alcuni giocatori rossoneri: "Christian Pulisic è uno dei due calciatori di Serie A Enilive che, nel corso dell’anno solare 2025 ha sbagliato più rigori: 2, come Pinamonti (uno al Genoa e uno al Sassuolo). Mike Maignan è il calciatore più presente nel Milan nel 2025: 48 presenze sulle 50 partite ufficiali disputate nell’anno solare. Il capocannoniere è Christian Pulisic, con 18 reti, a seguire Rafael Leao con 12".
DOVE VEDERE MILAN-HELLAS VERONA
Data: Domenica 28 dicembre 2025
Ora: 12.30
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Timvision
Le condizioni di Gabbia, il rinnovo di Saelemaekers e i movimenti di mercato: tutto sulle ultime in casa Milan
