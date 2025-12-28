Verso Milan-Genoa, prezzi e nuove disponibilità dei biglietti per San Siro

vedi letture

Per il primo appuntamento dell'anno a San Siro, il Milan affronterà il Genoa nel match in programma giovedì 8 gennaio alle ore 20.45. Sarà il confronto numero 137 tra le due squadre: il bilancio vede 62 vittorie rossonere, 29 successi per i rossoblù e 45 pareggi.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Genoa sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket secondo la seguente modalità:

Fase Abbonati - Red&Black Friday Promo: dalle ore 15.00 di lunedì 24 novembre e fino alle 23.59 di giovedì 27 novembre, ogni abbonato alla stagione 25/26 potrà acquistare fino a 4 biglietti nei settori disponibili, con listino dedicato.

Fase Milan Club - Red&Black Friday Promo: dalle ore 15.00 di mercoledì 26 novembre alle 23.59 di giovedì 27 novembre, ogni affiliato Milan Club inserendo il proprio codice "Tessera Socio Milan Club" potrà acquistare fino a 4 biglietti, tutti intestati a titolari di "Tessera Socio Milan Club", con listino dedicato.

Vendita libera - Red&Black Friday Promo: dalle ore 15:00 di venerdì 28 novembre fino alle ore 23:59 di lunedì 1° dicembre.

Vendita libera: dalle ore 15:00 di mercoledì 3 dicembre e fino a esaurimento delle disponibilità.

PREZZI E PROMOZIONI

Dal 24 novembre al 1° dicembre, in occasione del Red&Black Friday potrai usufruire delle seguenti agevolazioni:

Se acquisti 1 biglietto: il prezzo parte da 14€ in fase abbonati e da 24€ durante la vendita libera.

Se acquisti 2 biglietti: il primo è a tariffa intera mentre il secondo è in promozione, con prezzi a partire da €7 in fase abbonati e in fase Milan Club, e da €12 in fase di vendita libera.

Se acquisti 3 biglietti: due sono a tariffa intera, il terzo è in promozione con prezzi a partire da €7 in fase abbonati e in fase Milan Club, e da €12 in fase di vendita libera.

Se acquisti 4 biglietti: due sono a tariffa intera e due in promozione, con prezzi a partire €7 in fase abbonati e in fase Milan Club, e da €12 in fase di vendita libera.

MATCHDAY UPGRADES

Rendi ancora più speciale la tua esperienza a San Siro aggiungendo al biglietto i nostri nuovi servizi:

Fast Track: consente di evitare le code agli ingressi di San Siro, accedendo più rapidamente tramite un varco dedicato. Il prezzo di acquisto del Fast Track parte da 5€ e può essere acquistato fino al fischio d'inizio, in alcuni settori selezionati.

Casa Milan Hospitality Experience: offre la possibilità di vivere una intera giornata a tinte rossonere. Al prezzo di 38€, Casa Milan Hospitality Experience include il pre-partita nell'headquarter del Club, con tour del Museo Mondo Milan e servizio food & beverage presso Casa Milan Bistrot.

Sia Fast Track che Casa Milan Hospitalty Experience possono essere acquistati dai tifosi già in possesso di un titolo d'accesso allo stadio.

TIFOSI CON DISABILITÀ

Il biglietto per Milan-Genoa ha un costo di 25€, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato, seguendo le istruzioni riportate al seguente link.

CLUB 1899

Acquista i biglietti Premium con Hospitality per tutte le gare casalinghe del Milan nella Serie A 2025/26. Vai su booking.acmilan.com, scegli il match che ti interessa e acquista la tua experience preferita per vivere una giornata esclusiva. Se hai un'azienda o una partita IVA, sorprendi i tuoi clienti e crea opportunità di business nelle aree più importanti di San Siro. I posti più esclusivi dello stadio con un raffinato servizio di ristorazione per vivere momenti indimenticabili. Contattaci per scoprire i benefit.