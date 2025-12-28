Dove vedere Milan-Hellas Verona in diretta TV, streaming e su MilanNews.it
Dopo la brutta parentesi in Supercoppa terminata con la sconfitta per 2-0 contro il Napoli in semifinale, il Milan di Massimiliano Allegri torna in campo oggi alle 12.30 a San Siro contro l'Hellas Verona. Una partita non semplice, anzi tutto il contrario. I rossoneri faticano tanto contro le "piccole" Come testimoniano i tanti, troppi passi falsi contro Cremonese, Pisa, Parma e Sassuolo. Inoltre, il Milan oggi sarà ancora orfano di Matteo Gabbia e Rafa Leao, alle prese con un recupero lento dai rispettivi infortuni subiti.
MILAN-HELLAS VERONA: LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: FABBRI
Assistenti: MOKHTAR – CAVALLINA
IV uomo: ALLEGRETTA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: VOLPI
DOVE VEDERE MILAN-HELLAS VERONA
Data: Domenica 28 dicembre 2025
Ora: 12.30
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Timvision
Web: MilanNews.it
